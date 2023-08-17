Андрея Макаревича оштрафовали на 35 тысяч руб за нарушение закона об иноагентах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) на 35 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах, сообщает Агентство "Москва".

Суд признал его виновным в распространении материалов без указания, что они созданы или касаются деятельности иностранного агента.

Оштрафовать музыканта ранее потребовал Роскомнадзор. Макаревичу грозило денежное взыскание в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

До этого за отсутствие маркировки иноагента оштрафовали певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом). Гырдымова 5 февраля допустила распространение материала на сайте видеохостинга YouTube под названием "Новое интервью с Михаилом и Соней Шац!" без указания на то, что этот материал произведен или распространен иностранным агентом либо касается деятельности иностранного агента, сообщали в суде.

