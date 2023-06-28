Суд оштрафовал Монеточку за отсутствие маркировки иноагента на интервью Шацу

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Елизавета Гырдымова признана иноагентом в РФ)

Басманный суд Москвы выписал штраф в размере 30 тысяч рублей певице Монеточке (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в России иностранным агентом) за отказ маркировать материалы согласно закону об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что материал, который Гырдымова выложила на своем YouTube-канале, не содержал необходимых указаний о статусе иноагента. Певица разместила на канале ее интервью Михаилу Шацу (признан в России иностранным агентом).

"Гырдымова 5 февраля допустила распространение материала на сайте видеохостинга YouTube под названием "Новое интервью с Михаилом и Соней Шац!" без указания на то, что этот материал произведен или распространен иностранным агентом либо касается деятельности иностранного агента", – указано в решении суда.

В суде добавили, что на своем канале Гырдымова размещала и другие видеоролики, на которых также отсутствует маркировка о том, что публикации были созданы и размещены лицом со статусом иностранного агента.

Ранее Басманный суд выписал Гырдымовой штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента.

Исполнительница Монеточка была признана иностранным агентом в январе.

Министерство юстиции РФ признало исполнительницу иностранным агентом 20 января. Статус был присвоен из-за получения финансирования от зарубежных источников, сбора средств в поддержку недружественной страны – Украины и высказываний против специальной военной операции.



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