Юрист оценила идею расширить в РФ правила маркировки видео иноагентов

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Большинство материалов иностранных агентов маркируются слишком маленьким шрифтом, который непросто прочитать. Так адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала идею включить в видеоматериалы иноагентов звуковые уведомления об их статусе.

По ее мнению, вместе с визуальным текстом следует использовать и аудиофайл. Это необходимо сделать, чтобы пользователи были в курсе, от кого исходит информация, и были более внимательными.

"Чтобы включали критическое мышление, которое часто размывается потоком фейков. Люди старшего поколения могут подумать, что это идет просто новостная лента. Я думаю, это очень правильная поправка", – цитирует адвоката RT.

С предложением включить в видеоматериалы иноагентов звуковые уведомления об их статусе ранее выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Соответствующее обращение он направил главе Минцифры Максуту Шадаеву.

В качестве аргументации парламентарий указал, что граждане зачастую пользуются видеоматериалами в качестве источника аудиоинформации. Россияне не обращают внимания на визуальное содержание, считает Федоров.