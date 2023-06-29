Блогера Варламова оштрафуют за публикацию постов без маркировки иноагента

Фото: instagram.com (признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/varlamov (Илья Варламов признан иноагентом в РФ)

Блогер Илья Варламов (признан иностранным агентом в РФ) может получить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за публикации, в которых отсутствует маркировка о деятельности иноагента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд столицы.

"В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении И. А. Варламова по статье "Производство и распространение иноагентом материалов без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента", – заявили в суде.

Отмечается, что дата рассмотрения материалов пока не установлена, в суде также не уточнили, о каких именно материалах, которые публиковал блогер, идет речь.

Ранее сообщалось, что Варламов и юморист Семен Слепаков (признан иноагентом в РФ) оспорили решение Минюста РФ о присвоении им статуса иноагентов. Соответствующие протоколы были направлены в Замоскворецкий суд Москвы.

Министерство юстиции РФ внесло блогера в список иностранных агентов 23 марта. В ведомстве отметили, что Варламов распространял недостоверную информацию о принимаемых публичными органами власти решениях и о проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранных источников.



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