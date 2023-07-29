Роскомнадзор потребовал оштрафовать Макаревича за отсутствие маркировки иноагента

Фото: Москва 24/Никита Симонов (Андрей Макаревич признан в РФ иноагентом)

Роскомнадзор подал в Симоновский суд Москвы протокол в отношении лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича (признан в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента в его публикациях в Сети. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступил протокол Роскомнадзора в отношении Макаревича А. В. по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("Производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом")", – говорится в сообщении.

По данной статье Макаревичу может грозить денежное взыскание в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Дата заседания по делу еще не назначена.

До этого за отсутствие маркировки иноагента оштрафовали певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом). Гырдымова 5 февраля допустила распространение материала на сайте видеохостинга YouTube под названием "Новое интервью с Михаилом и Соней Шац!" без указания на то, что этот материал произведен или распространен иностранным агентом либо касается деятельности иностранного агента, сообщали в суде.

