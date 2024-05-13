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13 мая, 13:04

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Заммэра Бирюков: столичные системы жизнеобеспечения в праздники работали штатно

Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во время майских праздников системы жизнеобеспечения столицы работали в штатном режиме. Об этом говорится в телеграм-канале городского хозяйства Москвы.

"В период с 28 апреля по 12 мая включительно все предприятия и организации комплекса городского хозяйства работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", – подчеркнул заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

В этот период в Москве действовал особый контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности как в жилых, так и в нежилых зданиях. В состоянии готовности оставался личный состав пожарно-спасательных подразделений, а также аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов.

Кроме того, в майские праздники усиленный контроль действовал в отношении работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. Был создан и поддерживается в настоящий момент необходимый резерв мощности систем жизнеобеспечения города.

При этом уточняется, что особое внимание было направлено на процесс уборки магистралей и улиц столицы, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий Москвы. Для этого в праздники продолжали работать бригады ручной уборки, была задействована коммунальная техника.

Ранее сообщалось, что плановые отключения горячей воды начнутся в Москве со вторника, 14 мая. Они проводятся в период с мая по сентябрь. При этом оставаться без горячей воды москвичи будут вынуждены максимум 10 дней.

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