Психолог Андросенко рассказала, как войти в режим после майских праздников

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Утро первого рабочего дня можно использовать, чтобы составить план на день или рабочую неделю. Об этом в разговоре с RT заявила ведущий психолог отдела профориентации и карьеры специализированного центра занятости "Моя карьера" Елена Андросенко.

Она считает полезным расставить приоритеты и распределить задачи равномерно в течение дня. Это, с ее слов, поможет организовать время и избежать перегрузок.

Однако делиться впечатлениями от проведенных выходных психолог советует до работы или во время перерывов, поскольку воспоминания о приятных событиях позволяют человеку снова пережить чувство радости и получить положительные эмоции на новую рабочую неделю.

Также для восстановления эмоционального равновесия и вдохновения эксперт рекомендует сосредоточиться на настоящем и начать планировать будущее, поставить перед собой цели и задачи. Андросенко напомнила, что работа дает человеку много возможностей, а если жизнь будет всегда состоять только из праздников, то они потеряют для человека свою ценность.

В свою очередь, в беседе с "Газетой.ру" психолог и семейный терапевт Эльнара Мустафина указала, что возвращаться к работе после длинных выходных иногда тяжело. В психологии ощущение разбитости и апатии после отпуска называют синдромом постпраздничной депрессии, которое возникает из-за того, что процесс "расслабления" прерывается, объяснила она и добавила, что это приводит к стрессу и раздражительности.

Также усталость после отдыха может появиться из-за возвращения из мест с другим часовым поясом или чрезмерной активности в выходные. Некоторые люди, продолжила Мустафина, еще продолжают выполнять рабочие задачи во время отдыха, что тоже потом вызывает раздражительность и апатию. Психолог рекомендует полностью отключаться от работы не только физически, но и морально.

Справиться со стрессом и снизить неприятные ощущения на работе после праздников можно с помощью составленного списка дел, полноценного сна, нормального режима дня, физической активности, перечислила эксперт. Помимо этого, до начала работы она советует прогуляться пешком, сделать легкую зарядку.

Еще одна рекомендация специалиста – короткие перерывы в течение дня, во время которых можно перекусить, попить чай, порешать головоломки. Кроме того, Мустафина призвала не забывать заканчивать работу вовремя, чтобы мозг мог отдохнуть и подготовиться к полноценному ночному сну. Она посоветовала оставить некритические задачи на другие дни или передать их коллегам.

В заключение она подчеркнула, что человек – не робот, поэтому нужно иметь возможность спокойно вернуться в привычный ритм.

Ранее специалист семейного центра "Диалог" Татьяна Корнилова рассказала, что отдых в кругу близких укрепляет эмоциональную связь, снижает уровень стресса, повышает уверенность в себе для каждого члена семьи. Кроме того, если члены семьи проводят свободное время вместе, они понимают, что являются частью чего-то целого и надежного. Это дает необходимое каждому чувство безопасности, прокомментировала Корнилова.