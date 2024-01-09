Эксперты рассказали, как легко вернуться к работе после праздников

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Планирование задач поможет легче войти в рабочий ритм после новогодних каникул. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по тайм-менеджменту Евгений Лавров.

Перед выходом на работу сотрудникам стоит свериться с планами и задачами, которые они фиксировали себе в конце года. "Нужно просмотреть свои записи и вспомнить, что вы планировали, на чем остановились в прошлом году, что переносили. Необходимо собрать весь этот список задач и распределить их в течение оставшихся январских рабочих недель", – посоветовал Лавров.

При планировании работы эксперт рекомендует руководствоваться "методом слона". Проще говоря, разделить крупные задачи на множество мелких.





Евгений Лавров эксперт по тайм-менеджменту После праздников не нужно сразу с головой бросаться в работу и хвататься за большие проекты. Слона следует есть по частям. Поэтому начинаем работу постепенно, разбив задачи на кусочки.

В свою очередь, эксперт по тайм-менеджменту, доктор экономических наук, профессор Марианна Лукашенко в беседе с Москвой 24 объяснила, как настроиться на рабочий лад. По ее словам, у каждого человека есть свои "якоря".

"Один открывает ноутбук, и он уже настроен на работу. Второй для этого заваривает чашку крепкого кофе. Поэтому в зависимости от того, для кого как привычно вхождение в трудовые будни, нужно использовать свои ритуалы и традиционные способы настройки", – говорит она.

Помимо того, не стоит пренебрегать перерывами во время рабочего дня. "Хотя бы 5 минут через каждый час работы. Но если вы трудитесь в потоке, то прерывать себя не нужно", – уточнила Лукашенко.





Марианна Лукашенко эксперт по тайм-менеджменту, доктор экономических наук, профессор Допустим, вы находитесь в потоке 1,5 часа. Но после этого делаете больший перерыв – минут 15. Мы отдыхаем, как правило, с ошибками. Не переключаемся, не меняем обстановку. Стоит вспомнить Владимира Маяковского, который писал: "Товарищ, запомни правило простое: работаешь сидя, отдыхаешь стоя". Если вы трудитесь за компьютером, то нужно обязательно переключиться, встать, пройтись, лучше выйти на улицу, погулять вокруг здания.

Ранее россиянам рекомендовали не настраивать будильник на 5–10 минут раньше пробуждения. По словам психолога Анжелики Полиной, такая привычка вредна для здоровья. Поступая подобным образом, человек рассчитывает, что доспит это время. Однако по-настоящему отдохнуть за такой короткий промежуток нельзя. В итоге вместо бодрости люди, наоборот, ощущают сонливость и дополнительную усталость.

