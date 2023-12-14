Психолог назвала причины постоянных опозданий

Фото: 123RF/d8nn

Склонные к депрессии люди начинают чаще опаздывать, забывают о важных задачах и планах, ошибаются. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на семейного психолога Наталью Панфилову.

По ее словам, уровень невротизации россиян вырос за последние годы. Стресс сказывается на всех сферах жизни, включая работу. Причем реакция на него может проявляться по-разному, но есть вещи, свойственные каждому.

При сильном стрессе у большинства проявляется апатия, из-за которой сотрудники начинают опаздывать на работу или теряют к ней интерес. Согласно исследованиям, меньше 50% россяин приходят на работу вовремя.

"Людям пришлось столкнуться с пандемией, из-за политической ситуации кто-то перестал общаться с родственниками, не выезжал за границу", – объяснила специалист.

Панфилова предупредила, что отсутствие эмоциональной разрядки приводит к негативным последствиям. Она посоветовала почаще отдыхать на природе, соблюдать режим дня и ночи, заниматься спортом.

Психолог добавила, что справиться с подобным состоянием можно самостоятельно или при помощи специалиста. Главное, по ее мнению, понять, что для человека лучше.

Если человек понимает, что его состояние скажется на работе, на отношении коллег, придется приложить усилия. В пример эксперт привела изменение графика работы.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили запретить увольнять россиян с работы за однократное отсутствие на работе более четырех часов. Они считают, что у таких "прогулов" часто имеются объективные причины.

До этого сообщалось, что сотрудник, опоздавший на работу из-за проверки оплаты проезда в московском транспорте, сможет получить подтверждение для работодателя в департаменте транспорта. Так можно подтвердить тот факт, что работник опоздал ненамеренно.

В ГД предложили отменить взыскания за опоздание на работу из-за плохой погоды