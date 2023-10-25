В ГД предложили запретить увольнять с работы за редкие прогулы

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Депутаты от фракции ЛДПР предложили запретить увольнять россиян с работы за редкие прогулы. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению авторов инициативы, нужно запретить увольнять сотрудника за однократное отсутствие на работе более четырех часов. Они считают, что у таких "прогулов" часто имеются объективные причины.

В пояснительной записке указано, что увольнение сотрудника за долгое отсутствие на работе в течение одного рабочего дня, если нет иных дисциплинарных взысканий и нарушений трудовой дисциплины с его стороны, может квалифицироваться как чрезмерно строгое последствие. Судебная практика в случае с опозданиями во многом смещает акцент на интересы работника, и суды нередко встают на его защиту при возникновении спорных ситуаций по данному поводу.

При этом в случае если работник ведет себя недобросовестно, регулярно нарушает трудовую дисциплину, то у работодателя есть возможность уволить его по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ, а именно за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей при наличии у него дисциплинарного взыскания.

Также авторы идеи предложили расширить содержание понятия "прогул". По их мнению, прогулом должно считаться отсутствие работника в течение целого рабочего дня или смены, а не четырех часов. Законодатели отметили, что если человек существенно опоздал, но прибыл на рабочее место и приступил к выполнению обязанностей, это не должно считаться прогулом.

Кроме того, в ЛДПР добавили, что в некоторых российских регионах из-за плохой погоды, вследствие которой ограничивается движение транспорта, суды встают на сторону работника и исключают его вину в опоздании, поскольку задержка была вызвана объективными причинами.

Ранее сообщалось, что сотрудник, опоздавший на работу из-за проверки оплаты проезда в московском транспорте, сможет получить подтверждение для работодателя в департаменте транспорта. Так можно подтвердить тот факт, что работник опоздал ненамеренно.

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