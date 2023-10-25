Юрист рассказал, могут ли сотрудника уволить за невыполнение KPI

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В действующем законодательстве РФ не содержится положений, по которым сотрудника могли бы уволить за невыполнение KPI. Об этом в беседе с RT сообщил юрист Александр Южалин.

"Например, работодатель может рассмотреть вопрос об увольнении сотрудника, основываясь на несоответствии работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, или на неоднократном неисполнении работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание", – отметил он.

Несмотря на то что невыполнение KPI не дает работодателю права уволить сотрудника, он может усомниться в его квалификации. Для проверки квалификации сотрудника работодатель может провести аттестацию. В случае ее недостаточного уровня работник должен быть переведен на другую работу. Если же перевод невозможен, то работодатель вправе уволить сотрудника.

Помимо этого, в случае невыполнения KPI как ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей сотрудник может получить штраф, выговор или замечание, уточнил Южалин. Если же дисциплинарный проступок был совершен дважды, работодатель может уволить сотрудника в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Ранее стало известно, что россияне чаще всего увольняются из-за отсутствия профессионального развития. Подобный вариант ответа в рамках опроса выбрали 42% его участников. Причиной для увольнения также становились низкая зарплата (39%) и профессиональное выгорание (37%).

