Чаще всего россияне увольняются из-за отсутствия профессионального развития

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Аналитики Русской школы управления опросили сотрудников компаний, работающих в разных отраслях бизнеса, и узнали, как часто они меняют работу, почему увольняются и предпринимает ли начальство какие-либо меры, чтобы их оставить. Всего в исследовании приняли участие свыше тысячи человек, сообщает RT.

Более половины опрошенных планируют сменить место работы в течение года (67%). Однако основная часть респондентов нечасто меняет компании: 70% россиян работают более пяти лет, 16% меняют место работы раз в 4–5 лет, 12% – раз в 2–3 года, 2% – раз в год.

По результатам исследования в перечень популярных причин для увольнения вошли отсутствие профессионального развития (42%), низкая зарплата (39%), эмоциональное или профессиональное выгорание (37%), отсутствие карьерного роста (29%), напряженные отношения с руководителем (29%), желание сменить сферу деятельности компании (23%), желание сменить профессию (15%).

Уточняется, что почти каждый пятый опрошенный (24%) сообщал руководству о своем увольнении, чтобы улучшить условия труда. У большинства (74%) такие действия не принесли результата, добиться желаемого смогли лишь 26% из этого числа.

Сами же руководители зачастую пытаются оставить работников на их местах. 75% респондентов сказали, что сталкивались с подобным. Чтобы оставить сотрудника, 24% россиян предлагали более высокую зарплату, 20% – повышение, 10% – бонусы и премии, 4% – оплату добровольного медстрахования, спорта или обучения.

Почти в половине случаев руководству удавалось переубедить работников: 47% из них отказывались увольняться ради новых условий.

Ранее бизнес-коуч Яна Лейкина заявила, что профессиональное выгорание сейчас сравнимо с пандемией.

Как она рассказала, выгорание раньше наблюдалось у врачей, учителей и всех тех, кто работает в сфере "человек – человек". Сейчас же проблему замечают почти у всех групп населения, включая офисных работников.

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