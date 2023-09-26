Россиянам рассказали о главных ошибках при смене профессии

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Во время смены профессии следует не строить нереалистичные ожидания, пишет "Газета.ру" со ссылкой на карьерного консультанта онлайн-школы программирования Екатерину Савченко.

По ее словам, завышенные ожидания от перехода случаются в тот момент, когда старая работа перестает приносить удовольствие, в то время как новая начинает казаться более перспективной и интересной. Как правило, так начинают думать те, кто не углубился в профессию или исследовал ее поверхностно.

Савченко отметила, что тщательное изучение направления сокращает риск неправильного выбора. Она призвала заблаговременно выяснить, с чем предстоит осуществлять деятельность.

"Чтобы узнать максимум информации о выбранной профессии, можно записаться на вводные вебинары и пообщаться с действующими специалистами. После сбора всех фактов необходимо соотнести свои ожидания с реальностью", – заявила Савченко.

Эксперт добавила, что такой подход поможет узнать, насколько выбранное направление действительно подходит.

При этом не всегда сильное желание сменить профессию объективно, подчеркнула Савченко. Обычно такие стремления появляются на фоне усталости, выгорания, конфликтов на работе или обесценивания профессиональных качеств.

В эти моменты сотрудник подсознательно подменяет желание уйти в отпуск или сменить место работы с желанием поменять профессию. В этой связи, отметила эксперт, импульсивность представляет собой еще одну распространенную ошибку. Савченко подчеркнула важность понимать собственные желания.

Еще одна ошибка при смене профессии – это отсутствие стратегии перехода с четкими сроками. На каждый этап смены деятельности следует заложить адекватные временные рамки и не ждать быстрых результатов, заключила Савченко.

Ранее психолог Дарья Дугенцова рассказала, что при возникновении профессионального и эмоционального выгорания необходимо взять длительный отпуск или обратиться за помощью к врачу. Кроме того, лучше всего будет полностью поменять сферу деятельности, отметила эксперт.

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