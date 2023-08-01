Россияне назвали идеальным отпуск продолжительностью более 28 дней

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Россияне считают, что идеальный отпуск должен длиться больше 28 дней. Об этом пишет RT, ссылаясь на результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В социологическом исследовании приняли участие 1,6 тысячи граждан из числа экономически активного населения. Выяснилось, что 25% опрошенных предпочли бы, чтобы их отпуск длился больше четырех недель. 28% участников заявили, что хотели бы отдыхать 28 дней, 21% – три недели, 14% – две недели.

Оказалось, что 10 дней отпуска достаточно только для 3% респондентов.

Также удалось установить, что короткий отпуск чаще устраивает граждан в возрасте до 34 лет. В свою очередь, в продолжительном отдыхе больше нуждаются представители старшего поколения.

Количество тех, кто желает отправиться в отпуск на 28 дней и больше, заметно выросло, если сравнивать с 2022 годом. Сами участники опроса объяснили это тем, что дорога до курортных зон стала занимать больше времени.

Ранее в России проводился опрос, в рамках которого большинство респондентов (53%) заявляли, что считают недопустимым работать во время отдыха или отпуска. При этом 46% опрошенных сказали, что за последние три года они ни разу не работали во время отдыха. Еще 19% отметили, что не отвечают на рабочие звонки.

Большая часть сотрудников, предпочитающих не выполнять рабочие обязанности во время отдыха, оказалась в медицине (59%), в сфере логистики (58%) и среди работников индустрии гостеприимства (55%).



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