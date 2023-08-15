Почти треть россиян признались, что начали зарабатывать больше в этом году

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Почти треть россиян (29%) заявили, что начали в этом году зарабатывать больше по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервисов "Работа.ру" и "Подработка".

Аналитики выяснили, что у 68% из них основным источником увеличения дохода стало повышение зарплаты, 18% участников опроса начали подрабатывать для улучшения своего финансового положения. Премию в качестве увеличения дохода назвали 15%, на инвестиции как источник дополнительных средств указали 3%.

Отмечается, что 2% респондентов назвали среди факторов, которые способствовали увеличению их дохода, денежные подарки, сдачу недвижимости в аренду, получение наследства. У 1% опрошенных на финансы повлияли организация собственного бизнеса, продажа автомобиля и выигрыш в лотерею. Другие факторы упомянули 15%.

В исследовании добавили, что у 42% респондентов средний ежемесячный доход увеличился до 10%, у 25% рост составил 11–20%. 12% участников опроса заявили об увеличении дохода на 21–30%, повышение на 31–50% отметили 10%. Помимо этого, больше чем в два раза доход вырос у 6%, у 5% – на 51–100%.

Ранее почти 39% россиян заявили, что коллеги не должны рассказывать о зарплате друг другу, так как это неэтично. Добавлялось, что 42% россиян отвечают на вопрос о получаемых средствах уклончиво, 29% отвечают правдиво и 17% предпочитают поменять тему разговора.

До этого 54% россиян назвали боязнь изменений главным препятствием на пути к профессиональному успеху. Также среди причин отмечались возрастные ограничения (40%) и неготовность брать ответственность, отсутствие связей (30%).

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