Почти 40% россиян считают, что коллеги не должны рассказывать о зарплате друг другу

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Почти половина россиян (48%) заявили, что они считают вопросы, касающиеся заработной платы, достаточно уместными, 39% выразили иную точку зрения. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследования, проведенные медиахолдингом Rambler&Co.

По словам аналитиков, из 48% респондентов, нормально относящихся к подобному вопросу, 25% отметили, что интересуются получаемыми средствами только у своих близких, а 23% – почти у всех.

При этом 39% опрошенных граждан выразили мнение, что подобный вопрос является неэтичным, однако только 13% отметили, что их не интересует размер зарплаты других людей.

Согласно результатам исследований, 42% россиян отвечают на вопрос о получаемых средствах уклончиво, 29% респондентов заявили, что отвечают правдиво и 17% предпочитают поменять тему разговора.

Некоторые россияне (9%) в разговорах о зарплате преуменьшают ее размер, а некоторые преувеличивают (3%), рассказали аналитики.

Уверенность в том, что другие сотрудники не должны знать, кто и сколько на работе зарабатывает, выразили 46% россиян, отметив, что такого рода вопросы и разговоры могут испортить отношения внутри коллектива. 54% отметили, что обсуждать заплату допустимо, но есть ряд нюансов, касающихся таких тем.

В нюансы входит, например, обсуждение заработной платы только с близкими коллегами (26%), со всеми (16%), так как это позволит понимать ценность работников для компании. Также опрошенные считают, что заработную плату можно обсуждать с работниками из других отделов или сфер (12%), отметили аналитики.

Более трети опрошенных граждан РФ заявили, что готовы обсуждать получаемые средства со своим руководителем (35%), другие респонденты начинают искать вакансию с более высокой заработной платой (22%), указано в исследовании.

Почти четверть опрошенных (16%) отметили, что если у них появится необходимость зарабатывать больше денег, то они готовы отправиться на подработку, другие же респонденты сообщили, что готовы ждать повышения зарплаты на своем текущем рабочем месте (14%). Другие граждане рассказали, что будут намекать о повышении зарплаты (13%).

Всего в опросе приняли участие более 138 тысяч россиян, резюмировали аналитики.

Ранее сообщалось, что 58% россиян за последние полгода стали чаще задерживаться на работе. Из результатов опроса следует, что 27% респондентов задерживаются на работе не меньше 1–2 раз в неделю, 49% опрошенных остаются на работе из-за резкого сокращения штата и нехватки сотрудников, а 32% граждан дополнительно работают из-за сжатых сроков.



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