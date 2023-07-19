Россияне назвали главное препятствие на пути к карьерному росту

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54% россиян назвали боязнь изменений как главное препятствие на пути к профессиональному успеху, следует из исследования "Работы.ру", в котором граждан спросили о том, что именно им мешает в карьерном росте.

Следом расположилась другая причина – возрастные ограничения, так считают 40% респондентов. 30% участников опроса указали на неготовность брать ответственность и отсутствие связей, передает RT.

"При этом, как пояснили аналитики, в прошлом году ключевым фактором, мешающим добиться успеха в карьере, была лень. В этом году такой критерий оказался на четвертом месте – о нем упомянули 29% опрошенных жителей России", – говорится в исследовании.

24% россиян заявили о неумении распределять свои силы и время, 22% – об отсутствии навыка общения, а 21% – отсутствии инициативы. Кроме того, каждый пятый респондент указал, что невозможно добиться успеха без цели. 15% отметили, что уход за родными может послужить сдерживающим фактором.

Ранее опрос показал, что в среднем более одной зарплаты в год тратят 62% россиян на покупку одежды, которая будет соответствовать рабочему дресс-коду. Многие указали, что на их рабочем месте есть рекомендации к форме одежды – 73%, при этом только 12% респондентов заявили, что в их компании установлен строгий деловой стиль.

"Жизнь в большом городе": "дресс-код в школах и на работе"