Генсек ООН не поедет на саммит по Украине в Швейцарии

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Генсек ООН Антониу Гутерриш не будет присутствовать на конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"ООН будет представлена на соответствующем уровне", – цитирует его РИА Новости.

Источник агентства в ООН до этого сообщил, что не ожидает подписи организации под документом по итогам конференции. ООН будет работать на саммите в качестве наблюдателя.

Мирная конференция по Украине пройдет 15–16 июня в Швейцарии. Мероприятие в Бюргенштоке посетят представители G7, G20, ЕС, БРИКС и других объединений. Всего в конференции примут участие более 160 делегаций. При этом мероприятие пройдет без участия РФ.

От участия в саммите ранее отказались Китай, Саудовская Аравия, Аргентина, Мексика и Никарагуа. В частности, в посольстве Мексики в РФ сообщили, что Мехико выступает за мир и ожидает в скором времени возможности провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта.

