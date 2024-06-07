La Nacion: глава Аргентины Милей не поедет на саммит G7 и конференцию по Украине

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Президент Аргентины Хавьер Милей не станет принимать участие во встрече G7 в Италии и швейцарской конференции по Украине. Об этом сообщает издание La Nacion со ссылкой на источники в администрации президента.

По их словам, изменение графика связано с тем, что Милей планирует быть в Аргентине в период национальных праздников 17 и 20 июня – День памяти генерала Мартина Мигеля де Гуэмеса и День флага Аргентины соответственно.

Кроме того, в результате изменения графика была отменена встреча Милея с французским президентом Эммануэлем Макроном, запланированная на 19 июня.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что мирный саммит по Украине в Швейцарии, который пройдет 15–16 июня, потерпит провал из-за того, что многие страны отказались присутствовать на нем.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, нежелание ряда стран участвовать в швейцарской конференции по Украине связано с тем, что они не хотят тратить время впустую.