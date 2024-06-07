Мексика и Никарагуа отказались от участия в швейцарском саммите по Украине

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Мексика и Никарагуа не будут участвовать в саммите по мирному урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Швейцарии 15–16 июня. Об этом сообщает газета "Известия".

Так, в посольстве Мексики в РФ журналистам сообщили, что Мехико выступает за мир и ожидает в скором времени возможности провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта.

Аналогичную позицию выразили и в министерстве иностранных дел Никарагуа.

"Никарагуа никогда не участвовала и не будет участвовать в этом политическом фарсе, у которого нет цели найти путь к миру, а только есть цель предъявить России очередной ультиматум", – сообщили там.

По информации западных СМИ, также не будут представлены на саммите Венесуэла и Куба. В посольстве Кубы в РФ отметили, что Гавана вовсе не получала приглашений.

Также от участия в саммите отказался бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва. По словам сотрудников посольства Бразилии в России, причина такого решения заключается в том, что за столом переговоров должны присутствовать и Москва, и Киев.

Ранее председатель турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявлял, что участие Турции в швейцарском саммите по Украине будет неправильным, так как это вражеское для России мероприятие.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что нежелание ряда стран участвовать в швейцарской конференции по Украине связано с тем, что они не хотят тратить время впустую.