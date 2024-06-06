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06 июня, 21:12

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Песков: двери для переговоров по Украине закрыты Киевом

Песков заявил, что Киев закрыл двери для переговоров по Украине

Фото: 123RF/evrenkalinbacak

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у России нет оснований начинать переговоры с Украиной, поскольку ее власти полностью закрыли все двери для этого. Об этом сообщает газета "Известия".

Говоря об этом, Песков отметил, что если бы вопрос о переговорах действительно появился, то следующий был бы о том, с кем их вести, поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом Украины.

Комментируя мнение о том, что Запад использует Зеленского для проведения непопулярных решений на Украине, Песков указал на вероятную волну негатива, которая может возникнуть на фоне этого. В качестве примера он упомянул понижение мобилизационного возраста на Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что в вопросе переговоров по Украине у Запада как будто "нет ушей". Между тем Россия, по его словам, готова продолжить дипломатический процесс. Президент подчеркнул, что РФ никогда не отказывалась от переговоров.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитика
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