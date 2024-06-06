Путин заявил, что в Киеве найдется сторона, с которой можно подписать мирный договор

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Владимир Путин заявил, что на Украине найдется сторона, с которой можно будет подписать договор о мирном урегулировании конфликта, однако для этого необходимо желание Киева. Об этом он сообщил на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

По словам Путина, подписать договор можно не только с президентом, но и с прочими политическими лицами в стране.

"Все можно решить, обо всем можно договориться. Полнота власти если переходит к спикеру парламента. Было бы желание подписывать договор. С кем – найдем, это другой вопрос", – сообщил президент РФ.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщал, что российская сторона открыта к переговорам по Украине, однако для этого необходимо признать современные территориальные и геополитические реалии.

До этого Путин заявлял, что в вопросе переговоров по Украине у Запада как будто "нет ушей". По мнению российского лидера, западные страны пытаются представить свои желания по вопросу Украины как консолидированную позицию мирового сообщества, однако такого у них не получится.