МИД РФ: для переговоров по Украине должны быть признаны территориальные реалии

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Российская сторона открыта к переговорам по Украине, однако для этого необходимо признать современные территориальные и геополитические реалии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Галузина.

Дипломат также призвал Запад перестать поставлять вооружения ВСУ, заявив, что эти поставки только затягивают конфликт и ведут к росту жертв среди мирных жителей. Он добавил, что РФ также отмечает увеличение рисков распространения этого оружия по всему миру и его попадания в руки террористов.

"К сожалению, в Европе и США еще есть немало тех, кто во имя цели нанесения России "стратегического поражения" готов слепо жертвовать интересами своих стран и народов, подталкивая их к краю пропасти", – заявил Галузин.

Он напомнил, что Россия, в отличие от западных стран, последовательно привержена дипломатии и никогда не отказывалась от переговоров. Так, еще в декабре 2021 года Москва направила в США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, но они были отвергнуты, рассказал дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уже отмечал, что будущие договоренности об урегулировании украинского конфликта должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности, учитывая "реалии на земле".

До этого Владимир Путин заявлял, что в вопросе переговоров по Украине у Запада как будто "нет ушей". По мнению российского лидера, западные страны пытаются представить свои желания по вопросу Украины как консолидированную позицию мирового сообщества, однако такого у них не получится.