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Страны Запада на данном этапе хотят иметь нацистскую Украину для оказания постоянного давления на Россию, сообщил журналистам на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, все дело во влиянии на землях, которые столетиями основывались и обживались русскими людьми.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в эфире радио КП высказал мнение, что среди американских властей нет согласованности относительно России. По его словам, складывается впечатление, что они до конца не приходят к согласованию в своих целенаправленных действиях.

"Во-первых, очень все динамично разворачивается, во-вторых, не так, как они планируют, особенно все, что связано с Россией. И вот в этих условиях они торопятся принять эффективные решения, которые бы дали возможность дотянуть до выборов президента США 5 ноября, а там будет видно", – сказал он.

Эксперт добавил, что у команды Джо Байдена была задача развернуть кризис вокруг Украины и решить проблемы с союзниками и Россией. Он отметил, что в итоге они создали кризис, решили проблемы с союзниками, в том числе с Германией, а с Россией все пошло не по плану.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Соединенные Штаты Америки для Российской Федерации являются враждебной страной, как и РФ для США.

