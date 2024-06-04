Песков заявил, что США для РФ являются враждебной страной

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Соединенные Штаты Америки для Российской Федерации являются враждебной страной, как и РФ для США. Об этом сообщает RT со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Комментируя отказ американского Госдепа выпустить из страны бывшего разведчика Скотта Риттера для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), политик напомнил, что на экс-сотрудников спецслужб могут распространяться ограничения на выезд, в том числе во "вражеские страны".

Ранее Риттер заявил, что ему не дали вылететь из США в Россию для участия в ПМЭФ. По его словам, при посадке на рейс из Нью-Йорка американские таможенники изъяли его паспорт по приказу Госдепа. Также с самолета сняли бывшего судью Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано.

При этом в Госдепартаменте не стали комментировать произошедшее. Там указали, что не могут давать разъяснения по поводу статуса паспорта частного гражданина США.