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Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что ему не дали вылететь из Штатов в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом он сообщил РИА Новости.

Риттер рассказал, что при посадке на рейс из Нью-Йорка сотрудники таможенно-пограничной службы США изъяли его паспорт. По их словам, они сделали это согласно приказу Госдепартамента. Чемоданы экс-разведчика также сняли с рейса, а его самого вывели из аэропорта.

Помимо самого Риттера, с самолета также сняли бывшего судью Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано, который тоже планировал принять участие в ПМЭФ.

Ранее сообщалось, что глава правительства ЦАР Феликс Молуа вылетел в РФ, чтобы поучаствовать в Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема в 2024 году звучит как "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин примет участие в дискуссии на пленарном заседании ПМЭФ.