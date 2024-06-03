Песков заявил, что Путин на ПМЭФ примет участие в дискуссии на пленарном заседании

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин примет участие в дискуссии на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства уже готовится к мероприятию.

"Традиционно готовится его выступление на форуме, готовится также и участие президента в дискуссии на пленарном заседании", – сказал представитель Кремля, добавив, что будут и международные контакты.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин собирается принять участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня. Мероприятие пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема в 2024 году звучит как "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".