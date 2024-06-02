Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня

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Владимир Путин примет участие в планарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ) и выступит с речью 7 июня. Об этом сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

В анонсе также говорилось, что Путин на следующей неделе проведет встречу с правительством.

ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня. Тема форума в 2024 году звучит как "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".

Ранее Россия отправила движению "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) приглашение на ПМЭФ. Сообщалось, что с талибами планируется обсудить много перспективных тем в рамках сотрудничества.

До этого МИД и Минюст РФ заявили Владимиру Путину, что движение "Талибан" можно вычеркнуть из списка запрещенных организаций. Путин, говоря об этом, заявил, что движение "Талибан" на сегодняшний день является властью в Афганистане, поэтому отношения с ними надо выстраивать, исходя из реалий.

