МИД: статус терорганизации в РФ у талибов мешает развивать отношения с Кабулом

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Статус террористической организации, имеющийся у движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в России, мешает развивать отношения Москвы и Кабула. Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, сейчас обсуждается снятие с движения статуса запрещенного, так как отношения между РФ и "Талибаном" начали стабилизироваться. При этом он напомнил, что Совбез ООН принял резолюцию, в рамках которой под запрет подпадало не все движение, а отдельно взятые руководители "Талибана".

Кабулов добавил, что министр труда правительства и глава торгово-промышленной палаты "Талибана" подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), куда их пригласила Россия.

Между тем директор центра военно-политических исследований Алексей Подберезкин заявил в эфире радио КП, что решение о признании движения запрещенным в РФ изначально было ошибочным и принималось "в угоду американцам". Он напомнил, что это произошло еще в начале 2000-х годов, когда США проводили масштабную операцию против терроризма. Тогда, как утверждает эксперт, РФ выступила глобальным союзником американцев.

"Фактически сотрудничество идет, и поэтому формальное признание "Талибана", я думаю, последует очень быстро", – заключил он.

Ранее Кабулов заявил, что МИД и Минюст РФ сказали Владимиру Путину, что "Талибан" можно вычеркнуть из списка запрещенных организаций. По его словам, это предложение уже прошло согласование с другими российскими ведомствами.

При этом сообщалось, что Россия также отправила движению приглашение на ПМЭФ. По словам Кабулова, с талибами планируется обсудить много перспективных тем в рамках сотрудничества.

