МИД и Минюст РФ предложили исключить "Талибан" из запрещенных организаций

Фото: ТАСС/AP Photo/Abdul Khaliq ("Талибан" запрещенная в РФ террористическая организация)

МИД и Минюст РФ заявили Владимиру Путину, что движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) можно вычеркнуть из списка запрещенных организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова.

По его словам, это предложение уже прошло согласование с другими российскими ведомствами, при этом МИД РФ занимает "позитивную" позицию по этому вопросу.

"Это (исключение "Талибана" из списка запрещенных перед его признанием. – Прим. ред.) обязательно. Без этого о признании говорить будет преждевременно", – подчеркнул политик.

Кабулов добавил, что они ожидают ответа от Путина.

В конце 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала исключение Казахстаном "Талибана" из списка запрещенных организаций. По ее словам, это поможет Казахстану и Афганистану продвинуться в процессе установления диалога и укрепления доверия между властями двух стран, а также повлияет на их общие усилия по борьбе с терроризмом и наркопреступностью.

В мае 2024-го журналистку и писательницу Надежду Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга за оправдания действий запрещенного движения.

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