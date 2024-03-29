"Талибан" объявил о планах наказывать женщин избиением камнями

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Движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) заявило о планах забивать женщин камнями за супружескую измену. Об этом заявил глава режима талибов Хайбатулла Ахундзада.

"Вы можете назвать это нарушением прав женщин, когда мы публично забиваем их камнями за совершение прелюбодеяния, потому что это противоречит вашим демократическим принципам. Но я представляю Аллаха, а вы представляете Сатану", – цитирует его The Guardian.

Также талибы намерены вернуться к практике наказаний при помощи публичной порки, подчеркнули журналисты.

Террористическая организация установила контроль над всей территорией Афганистана в августе 2021 года. В 2022 году Ахундзада поручил всем судам соблюдать шариатское право, включая публичные казни с забиванием камнями, ампутацией конечностей и поркой.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что развитие диалога с "Талибаном" отвечает интересам региона, так как они являются доминирующей внутриполитической силой Афганистана.