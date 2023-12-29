В МИД РФ ответили на исключение Казахстаном "Талибана" из списка запрещенных организаций

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Решение Казахстана, по которому движение "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) было исключено из списка террористических организаций, поможет Афганистану выйти из изоляции и в дальнейшем интегрировать регион в различные международные процессы. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

По ее словам, соответствующее решение поможет Казахстану и Афганистану продвинуться в процессе установления диалога и укрепления доверия между властями двух стран, а также повлияет на их общие усилия по борьбе с терроризмом и наркопреступностью. Также Захарова предположила, что подобные действия со стороны Казахстана позволят по-новому взглянуть на гуманитарную поддержку, оказываемую жителям Исламской Республики.

"Полагаем также, что это решение окажет положительное воздействие на продвижение межафганского примирения и посодействует стабилизации обстановки в стране", – заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что развитие рабочего диалога с талибами отвечает интересам региона, поскольку они являются доминирующей внутриполитической силой Афганистана.



Аккредитация дипломата от талибов не означает признание правительства Афганистана – МИД РФ