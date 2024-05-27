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27 мая, 14:16

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Лавров: "Талибан" – реальная власть в Афганистане

Лавров назвал "Талибан" реальной властью в Афганистане

Фото: kremlin.ru

Движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) является реальной властью в Афганистане, и России это небезразлично. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Своим высказыванием министр прокомментировал инициативу о возможном исключении "Талибана" из списка террористических организаций.

Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что внешнеполитическое ведомство и Минюст РФ сказали Владимиру Путину, что "Талибан" можно вычеркнуть из списка запрещенных организаций. По его словам, это предложение уже прошло согласование с другими российскими ведомствами.

До этого Лавров указал, что развитие рабочего диалога с талибами отвечает интересам региона, так как они являются доминирующей внутриполитической силой Афганистана.

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