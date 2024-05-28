Путин: вопрос о признании "Талибана" постоянно обсуждается

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Вопрос о признании движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) постоянно обсуждается, сообщил Владимир Путин.

По его словам, Россия учитывает мнение каждой страны региона по этому вопросу. Президент заверил, что решение будет вырабатываться вместе.

Путин добавил, что движение "Талибан" на сегодняшний день является властью в Афганистане, поэтому отношения с ними надо выстраивать, исходя из реалий.

"Это же люди, которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане. Надо исходить из реалий и соответствующим образом выстраивать отношения", – сказал глава государства.

Ранее директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что внешнеполитическое ведомство и Минюст РФ сказали Владимиру Путину, что "Талибан" можно вычеркнуть из списка запрещенных организаций. По его словам, это предложение уже прошло согласование с другими российскими ведомствами.

После глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что движение "Талибан" является реальной властью в Афганистане и России это небезразлично. Своим высказыванием министр прокомментировал инициативу о возможном исключении "Талибана" из списка террористических организаций.

