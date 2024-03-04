03:32Политика
Глава МИД Венгрии сообщил, что планирует посетить ПМЭФ в этом году
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что планирует посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 году.
"Я точно поеду в Сочи (на форум "Атомэкспо". – Прим. ред.), и меня пригласили на ПМЭФ, думаю, что я туда поеду", – цитирует РИА Новости главу венгерского ведомства.
В этом году ПМЭФ пройдет 5–8 июня в Санкт-Петербурге.
Ранее Сийярто уже сообщал, что планирует посетить форум "Атомэкспо" в Сочи. По его словам, он будет счастлив приехать, поскольку сотрудничество между Россией и Венгрией в области ядерной энергетики очень успешно.
Он также рассказал, что у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в настоящее время нет планов на посещение России.
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