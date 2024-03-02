В Венгрии заявили об отсутствии нужды в транзите газа через Украину

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У Венгрии нет необходимости в транзите газа через Украину в условиях наличия газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу МИД страны Петера Сийярто.

"На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что "Турецкий поток" может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен", – подчеркнул он.

По словам министра, Будапешт открыт для дискуссии.

Ранее в правительстве Украины не подтвердили готовность продлить транзит газа из РФ на 2025 год. При этом в Киеве допустили передачу инфраструктуры в пользование ЕС.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отсутствие транзита газа через Украину может стать причиной изменения логистических цепочек. Однако, продолжил он, у Москвы есть и другие маршруты для поставок ресурса.

В СМИ писали, что в настоящее время страны Европы стараются по максимуму наполнить свои газовые хранилища и диверсифицировать поставки. В этой связи ЕС не намерен продлевать договор о транзите.