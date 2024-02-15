ЕС отказался от продления транзита российского газа через Украину

Фото: depositphotos/ginasanders

Евросоюз не будет продлевать договор о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины, так как не нуждается в этом. Об этом сообщает "Радио 1".

По словам еврокомиссара Кадри Симсон, сейчас государства ЕС пытаются по максимуму наполнить свои газовые хранилища. Также они стараются диверсифицировать поставки газа.

"Мы готовились к окончанию этого контракта в течение двух лет <...> и у нас имеются альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок газа", – заявила Симсон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверен, что отсутствие транзита газа из РФ через Украину может спровоцировать изменение логистики. Однако, по его словам, есть и другие маршруты, включая Турцию.

При этом в кабмине Украины опровергли готовность продлить соглашение о транзите. Соответствующий документ заканчивается в конце текущего года, поэтому с 2025 года российский газ не будет поступать в Европу по этому пути.

Однако на Украине допустили, что Евросоюз сможет использовать газотранспортную систему в своих целях.

В случае отказа от транзита, пишут зарубежные СМИ, страны ЕС могут столкнуться с негативными последствиями. В частности, это приведет к росту цен и вынужденному перемещению производства, уверены журналисты.