Отказ Украины от транзита российского газа сильно ударит по Европе – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Европа столкнется с крайне негативными последствиями отказа Украины от транзита российского газа. Об этом говорится в статье еженедельного журнала Германии Focus.

"Украина не хочет отправлять российский газ в Европу с 2025 года. Поскольку европейский рынок газа тесно взаимосвязан, топливо может стать дорогостоящим для немецких потребителей", – отмечается в материале.

Такое решение украинских властей спровоцирует рост цен, а также приведет к вынужденному перемещению производства, предупредила профессор Мюнхенского технического университета Светлана Ионникова. Так, по ее словам, от 5 до 10% промышленных мощностей ФРГ могут навсегда переехать за границу.

В свою очередь, специалист по энергетической политике Немецкого института экономики Мальте Кюпер обратил внимание, что повышение цен в одной европейской стране ведет к росту стоимости в других государствах Европейского союза.

В конце октября на Украине предупредили о прекращении транзита российского газа в Европу. Как уточняли в украинской прессе, Киев не станет продлевать договор.

Глава компании "Нафтогаз" Алексей Чернышов заявлял, что транзит газа закончится сразу, как соглашение прекратит свое действие. Он уточнял, что сейчас поставки продолжаются лишь из-за европейских партнеров Киева, которые пользуются российским газом.



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