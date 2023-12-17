Глава МИД Венгрии заявил, что Болгария после угроз Будапешта отменит акциз на газ РФ

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Власти Болгарии решили отменить акциз на транзит российского газа после того, как Венгрия пригрозила наложить вето на вступление страны в шенгенскую зону. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Мы дали понять болгарам, что если они это продолжат и будут долгое время ставить под угрозу безопасность венгерского энергоснабжения, мы ветируем их членство в шенгенской зоне. И поскольку это решение будет приниматься на следующей неделе, сейчас неожиданно начали пытаться отменить этот закон", – приводит его слова РИА Новости.

Сийярто также отметил, что введение акциза было "скандальным и враждебным шагом", который полностью противоречил юридическим правилам ЕС и нес угрозу остановки газоснабжения Венгрии, Сербии и Северной Македонии.

Ранее сербский лидер Александр Вучич отреагировал на введение Болгарией акциза на транзит российского газа. По его мнению, на рынке энергоносителей в Европе "происходят странные вещи".

В свою очередь, Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали отметили, что решение властей Болгарии увеличить плату за транзит газа из РФ наносит вред энергоснабжению двух стран, а также "противоречит европейской солидарности".



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