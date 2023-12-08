08 декабря, 09:40Экономика
В ЕС могут позволить запрещать компаниям РФ и Белоруссии покупать мощности в газопроводах
Фото: depositphotos/magecom
Евросоюз планирует предоставить странам-членам полномочия запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ, сообщает газета Financial Times.
Ожидается, что это предоставит энергетическим компаниям ЕС основу для выхода из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты компенсации.
Законопроект предполагает, что государствам – членам ЕС разрешается частично или полностью ограничить доступ к инфраструктуре газовым операторам из России и Белоруссии, где это нужно для защиты основных интересов безопасности.
По данным издания, проект закона могут одобрить уже в пятницу, 8 декабря. При этом окончательную версию еще должны официально одобрить парламент и страны – члены Евросоюза.
Ранее стало известно, что ЕС может согласовать 12-й пакет антироссийских санкций 11 декабря. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что пакет санкций в данный момент дорабатывают.
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