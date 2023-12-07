Украина ввела санкции против ряда физических и юридических лиц из РФ и других стран

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Украина ввела санкции против 185 физических и 181 юридического лица из России и других стран. Соответствующий указ был опубликован на сайте украинского лидера Владимира Зеленского.

"Ввести в действие решение совета национальной безопасности и обороны Украины от 7 декабря 2023 года о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", – говорится в сообщении.

Санкции ввели против Электростальского химико-механического завода имени Н. Д. Зелинского, "Тамбовмаша", Ковровского электромеханического завода, завода электроагрегатного машиностроения "СЭПО-ЗЭМ" и других российских предприятий.

В числе зарубежных оказались Центр социальных технологий Казахстана, швейцарская компания NVS Technologies AG, латвийская Softteh, иранская Sarmad Electronic Sepahan Co и другие.

Ограничения в отношении лиц и компаний будут действовать в течение пяти лет. Они предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций, запрет передачи технологий и прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Ранее стало известно, что ЕС может согласовать 12-й пакет антироссийских санкций 11 декабря. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал, что сейчас его дорабатывают. Постоянные представители стран ЕС обсуждают детали.



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