Страны G7 введут поэтапные ограничения на импорт российских алмазов с 1 января

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Страны G7 представят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте японского МИД по итогам онлайн-саммита "Большой семерки".

Кроме того, страны G7, предварительно, с 1 марта 2024 года введут поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

Те страны G7, которые являются активными импортерами необработанных алмазов, создадут механизм их проверки на основе отслеживания и сертификации к 1 сентября 2024 года, говорится в документе.

Отмечается, что страны "Большой семерки" будут стремиться ограничить экспорт всех товаров, которые имеют ключевое значение для российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Они также призвали к этому другие страны.

Помимо этого, они намерены активизировать усилия против якобы обхода санкций в отношении России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет тщательно следить за ходом онлайн-саммита G7. Он назвал его важным событием и подчеркнул необходимость наличия информации о встрече у российской стороны.

Причиной саммита назвали неопределенность с новой помощью США Украине. В ходе встречи также обсудят арабо-израильский конфликт и подведут итоги года, сообщал генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

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