Песков заявил о планах России внимательно следить за саммитом G7

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Россия будет тщательно следить за ходом онлайн-саммита G7. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы будем внимательно наблюдать, наверняка основная тема для них будет палестино-израильский конфликт, посмотрим", – предположил он.

Между тем представитель Кремля назвал саммит "Большой семерки" важным событием и подчеркнул необходимость наличия информации о встрече у российской стороны.

Онлайн-саммит G7 состоится в дистанционном формате в 17:30 по московскому времени 6 декабря. В состав "Большой семерки" входят США, Великобритания, Германия, Италия, Франция, Япония и Канада. Встреча пройдет в закрытом для прессы режиме.

Причиной саммита ранее назвали неопределенность с новой помощью США Украине. В ходе встречи также обсудят арабо-израильский конфликт и подведут итоги года, сообщал генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

