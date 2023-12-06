Байден проведет виртуальную встречу с лидерами стран G7 6 декабря

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Американский президент Джо Байден 6 декабря проведет виртуальную встречу с лидерами стран G7 на фоне неопределенности с новой помощью США Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что мероприятие состоится в закрытом для прессы режиме. Встреча намечена на 17:30 по московскому времени.

Американский конгресс до сих пор не согласовал запрос администрации США о 61 миллиарде долларов для Украины, и может не сделать этого до конца года.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон уже отмечала ранее, что в связи с этим Соединенным Штатам станет трудно оказывать военную поддержку Украине, не снижая боеготовности своих вооруженных сил и не затрагивая собственные запасы.

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, американские средства для поддержки Киева будут исчерпаны в ближайшие недели, после чего дальнейшая помощь будет невозможна.

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