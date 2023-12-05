Белый дом заявил, что США в конце года может стать трудно помогать Киеву

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Америке к концу 2023 года может стать трудно оказывать военную поддержку Украине, не снижая боеготовности своих вооруженных сил и не затрагивая собственные запасы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Оливию Далтон.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Киеву закончатся у Штатов к концу 2023 года без дополнительных ассигнований со стороны конгресса США. Он также подтвердил, что, когда у Вашингтона закончатся деньги на помощь Украине, поставки оружия ВСУ прекратятся.

До этого глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг уже направляла конгрессу США письмо, в котором сказано, что к концу 2023 года у государства истощатся ресурсы для помощи Украине.

Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины