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Глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг направила конгрессу США письмо, в котором сказано, что к концу 2023 года у государства истощатся ресурсы для помощи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией", – отмечается в письме.

В свою очередь, бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил радио КП, что США больше не верят в победу Украины на передовой, поэтому все свое внимание они переключили на президентские выборы, которые должны пройти в следующем году.

"Америка начала заниматься своими проблемами. Главная проблема – это выборы. По сути, это программа, как спасти нерядового (президента США Джо Байдена. – Прим. ред.) Байдена. Там катастрофа", – заявил он.

Также Олейник уточнил, что западные страны хотели победить РФ, не прибегая к использованию ядерных сил, поэтому сделали ставку на Украину. Однако, по его словам, последние события на передовой демонстрируют, что союзники киевского режима больше не ориентируются на них и даже сами признают это в публичном поле.

Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун сообщил, что ни один конфликт, включая украинский, невозможно урегулировать военными методами, поэтому требуется найти дипломатическое решение. Военный также выразил уверенность, что Вашингтон должен и дальше совмещать военную помощь Украине и Израилю.



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