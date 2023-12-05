Администрация США исчерпает в предстоящие недели средства для поддержки Киева – Госдеп

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Администрация Штатов в ближайшие недели исчерпает средства для поддержки Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Отмечается, что дальнейшая помощь будет невозможна без дополнительной поддержки конгресса США. По его словам, это "чисто законодательные ограничения".

"Мы использовали более 97% выделенных на эти цели средств <...> Поэтому нам необходимо, чтобы конгресс принял меры как можно скорее", – сказал Миллер.

Ранее в Белом доме заявили, что Америке к концу 2023 года может стать трудно оказывать военную поддержку Украине, не снижая боеготовности своих вооруженных сил и не затрагивая собственные запасы.

До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил, что ресурсы на поставку оружия Киеву закончатся у Штатов к концу 2023 года без дополнительных ассигнований со стороны конгресса США.

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