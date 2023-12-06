Республиканцы ушли с брифинга по запросу Байдена о помощи Украине

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Республиканцы в сенате США покинули брифинг по запросу американской администрации о помощи Украине и Израилю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена верхней палаты конгресса Митта Ромни.

Он добавил, что республиканцы ушли с брифинга, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

"Не было причины сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине. Мы это знаем и согласны с этим", – добавил Ромни.

Таким образом, инициированный демократами брифинг провалился. Лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрос Белого дома.

Незадолго до этого также стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированное выступление по видеосвязи перед сенаторами США. О причинах отмены выступления не сообщается.

Ранее первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон заявляла, что Соединенным Штатам к концу 2023 года может стать трудно оказывать военную поддержку Украине, не снижая боеготовности своих вооруженных сил и не затрагивая собственные запасы.

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