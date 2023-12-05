В США заявили, что Зеленский отменил выступление перед американскими сенаторами

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Украинский президент Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированное выступление по видеосвязи перед сенаторами США. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова лидера демократического большинства в верхней палате конгресса Чака Шумера.

О причинах отмены выступления он не сообщил. Ожидалось, что Зеленский выступит перед американскими законодателями в рамках закрытого брифинга в преддверии голосования по поводу выделения новых средств для Украины.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация Штатов в ближайшие недели исчерпает средства для поддержки Украины. Так, дальнейшая помощь будет невозможна без дополнительной поддержки конгресса США.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединенные Штаты наполовину увеличили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования снарядов на Украине.