05 декабря, 22:59Политика
Совбез ООН проведет 11 декабря заседание по поставкам вооружений Украине
Фото: ТАСС/dpa/Michael Kappeler
Совет Безопасности ООН по запросу России проведет 11 декабря заседание по поставкам вооружений Украине. Об этом первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский написал в своем телеграм-канале.
Уточняется, что заседание пройдет в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 по московскому времени). По словам Полянского, планируется "весьма интересный докладчик".
Ранее в Госдепартаменте США заявили, что администрация Штатов в ближайшие недели исчерпает средства для поддержки Украины. Отмечалось, что дальнейшая помощь будет невозможна без дополнительной поддержки американского конгресса.
Также Белый дом сообщал, что Америке к концу 2023 года может стать трудно оказывать военную поддержку Украине, не снижая боеготовности своих вооруженных сил и не затрагивая собственные запасы.
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